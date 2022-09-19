Житель Алтая погиб в лесу во время сбора валежника
По данным СМИ, ещё одного пострадавшего госпитализировали
19 сентября 2022, 10:45, Никита Черников
В Каменском районе Алтайского края погиб человек, ещё один серьёзно пострадал из-за упавшего дерева, пишут «Каменские известия».
10 сентября отец и сын — жители Новоярков и Камня-на-Оби — отправились собирать валежник на территории Новоярковского сельсовета.
Во время работ на них рухнуло дерево и зацепило обоих. Сын от полученных травм скончался на месте, отец получил серьёзные повреждения и был госпитализирован.
Полицейские проводят проверку.
Ранее в Алтайском крае отец и сын получили условные сроки за нелегальную рубку деревьев на 33 тысячи рублей.
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