На Алтае полицейские спасли пенсионерку, упавшую в расщелину у Оби

В Топчихинском районе Алтайского края спасли упавшую в расщелину у Оби пенсионерку, пишет «МВД Медиа».

О пропаже 65-летней женщины правоохранителям сообщила заведующая пансионатом для пожилых из села Володарка. Полицейские опросили сельчан и выяснили, что в последний раз пенсионерку видели, когда та шла к реке. Участники поисков подошли к обрыву Оби и начали обследовать территорию, пока в один момент не увидели в углублении человека.

«Позже стало понятно, что, любуясь красивым видом, женщина потеряла равновесие и, соскользнув с 15-метрового склона, попала в глиняно-земляную расщелину, в которой застряла. К моменту обнаружения она настолько обессилела, что не только звать на помощь, но даже говорить не могла», — говорится в сообщении.

Полицейские и ещё несколько мужчин по верёвке спустились вниз и откопали её. Женщину осмотрел фельдшер и подтвердил отсутствие травм, но из-за долгого пребывания под землёй диагностировал у неё переохлаждение. Пенсионерку доставили в больницу.

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