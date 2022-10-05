На Алтае медпомощь понадобилась водителю после ДТП с коровой, которой уже ничего не поможет

В Республике Алтай в результате наезда на корову пострадал водитель автомобиля, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошёл вечером 3 октября в Кош-Агачском районе. 26-летний местный житель ехал на машине ВАЗ-21110.

«Животное переходило проезжую часть дороги перед близко движущимся автомобилем. В результате ДТП водитель обратился в районную больницу за медицинской помощью. Госпитализация ему не потребовалась», — рассказали в ведомстве.

Решается вопрос о привлечении владельца животного к ответственности — за нарушение правил выпаса скота.

Ранее в Горном Алтае девушка погибла после столкновения машины с коровой.