На Алтае поймали сельчанина, который вынес из частного дома электроинструменты и 100 метров медного кабеля

В Мамонтовском районе Алтайского края мужчина совершил кражу из частного дома, он задержан, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Обратившаяся в дежурную часть 42-летняя жительница райцентра рассказала, что неизвестный сломал окно в веранде и проник в жилище, откуда вынес дрель, болгарку, около 100 метров медного кабеля и более 200 стальных элементов крепления.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, который дал признательные показания. В ходе проведения осмотра по месту жительства подозреваемого похищенные вещи были обнаружены и изъяты», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Также подозреваемому предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Бийске полицейские задержали подозреваемого в краже медного кабеля из отдела электротоваров.