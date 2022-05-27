На Алтае поймали сельчанина, который вынес из частного дома электроинструменты и 100 метров медного кабеля
Инцидент случился в селе Мамонтово
27 мая 2022, 14:50, Никита Черников
В Мамонтовском районе Алтайского края мужчина совершил кражу из частного дома, он задержан, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Обратившаяся в дежурную часть 42-летняя жительница райцентра рассказала, что неизвестный сломал окно в веранде и проник в жилище, откуда вынес дрель, болгарку, около 100 метров медного кабеля и более 200 стальных элементов крепления.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, который дал признательные показания. В ходе проведения осмотра по месту жительства подозреваемого похищенные вещи были обнаружены и изъяты», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Также подозреваемому предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Бийске полицейские задержали подозреваемого в краже медного кабеля из отдела электротоваров.
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