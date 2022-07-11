На Алтае пьяный камазист пытался скрыться в густом лесу от полицейской погони

В Алтайском крае задержали водителя КамАЗа, который в состоянии алкогольного опьянения ехал по встречной полосе, создавая опасные ситуации на трассе, сообщает региональное МВД.

Полицейские получили информацию о том, что в Панкрушихинском районе возле одного из кафе села Подойниково пьяный мужчина сел за руль грузовика и уехал.

«Предприняли попытку остановить его. Водитель не выполнил законное требование полицейских и попытался скрыться. Инспекторы незамедлительно организовали преследование. Неоднократно требовали остановиться, но находившийся за рулем мужчина продолжал игнорировать требования. Нарушитель создавал аварийные ситуации на дороге, выезжал на встречную полосу, пытался создать помехи в движении сотрудникам ДПС», — рассказали в ведомстве.

В итоге водитель заехал в лесной массив, покинул автомобиль и попытался скрыться от сотрудников полиции в густых зарослях деревьев. Однако вскоре 40-летнего мужчину задержали.

В отделе полиции на камазиста составили несколько административных протоколов.