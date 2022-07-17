На Алтае пьяный мужчина попытался убить отчима и теперь пойдет под суд

В Алтайском крае перед судом предстанет 39-летний житель Чарышского района по обвинению в покушении на убийство отчима, сообщает региональный СК.

Майским вечером мужчина с ним распивал спиртное. Когда родственник лег отдыхать, пасынок взял нож и не меньше двух раз ударил им его в грудь.

Несмотря на это 63-летний потерпевший смог оттолкнуть нападавшего и выбежать из дома. В скором времени ему оказали медпомощь.

Во время предварительного следствия злоумышленник признал вину. При этом он утверждал, что не помнит обстоятельств случившегося и умысла на убийство у него не было.