На Алтае пьяный рабочий ради спиртного угнал на ферме квадроцикл и улетел на нём в кювет

В Баевском районе Алтайского края пьяный мужчина угнал квадроцикл и разбил его, сообщили в региональном МВД.

Накануне в дежурную часть поступило заявление об угоне квадроцикла с территории фермерского хозяйства в райцентре. Полицейские выяснили, что к случившемуся причастен 38-летний рабочий. Мужчина распивал спиртное, а когда оно закончилось, то и решил взять квадроцикл, чтобы съездить до магазина в селе Ситниково.

Однако в девяти километрах от населённого пункта сельчанин не справился с управлением и угодил в кювет. Транспорт он оставил там же, а сам вернулся на работу.

«Мужчина дал признательные показания, сообщив при этом сотрудникам полиции, что ранее неоднократно выезжал по хозяйственным нуждам в указанный населённый пункт. В последующем взятое на непродолжительное время транспортное средство планировал поставить на место», — рассказали в ведомстве.

В итоге в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).