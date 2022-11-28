На Алтае пьяный разнорабочий угнал грузовик из овощехранилища

В Алтайском крае полицейские оперативно раскрыли угон автомобиля, сообщает региональное МВД.

Автомобиль ГАЗ-3302 угнали в селе Баево из помещения овощехранилища, расположенного на территории коллективного фермерского хозяйства.

«Был задержан 27-летний местный житель, который трудится разнорабочим в организации. Подозреваемый знал, что ГАЗ находится в помещении овощехранилища с ключами от замка зажигания. Сбив навесной замок с двери, он проник в помещение и угнал транспортное средство», — рассказали в ведомстве.

Однако выехать за пределы территории предприятия у мужчины не получилось, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сельчанина привлекли к административной ответственности за «управление транспортным средством в состоянии опьянения». Также возбудили дело по факту «завладения автомобилем без цели хищения».