На Алтае пьяный сельчанин до смерти избил немощную мать костылями и ходунками из-за нежелания ухаживать за ней

В одном из сёл Тальменского района Алтайского края 47-летний местный житель до смерти избил немощную мать, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, утром 10 октября 2021 года пьяный мужчина нанёс больной женщине более 40 ударов, в том числе костылём и металлическими ходунками. Причиной расправы стали претензии к матери, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в уходе.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Кроме того, злоумышленник также избил отца, причинив его здоровью вред средней тяжести.

В итоге в отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и ч. 1 ст. 112 УК РФ («Причинение вреда здоровью средней тяжести»).

Во время предварительного и судебного следствия сельчанин вину не признал, отрицая причастность к содеянному. Суд с учётом собранных следствием доказательств приговорил его к девяти годам трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее житель Барнаула до смерти избил жену скалкой за переваренный холодец.