На Алтае разбойничали два подростка, вооруженные автоматом для страйкбола

Двое бийских подростков отправились в исправительную колонию за разбойное нападение, сообщает краевой СУСК.

Эти парни в октябре прошлого года вооружившись электропневматическим автоматом, который используют в страйкболе, вышли на улицу вечером и пристали к двум прохожим мужчинам. У потерпевших им удалось с помощью угроз забрать только электронную сигарету стоимостью 2000 рублей.

Через некоторое время юных гангстеров задержали. Во время следствия ребята во всем признались, а теперь суд отправил их за разбойное нападение с использованием оружия в колонию. Один должен отсидеть 1 год и 8 месяцев, второй — два года.