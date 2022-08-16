На Алтае рецидивист пришёл в гости к знакомому выяснить отношения и зарезал его

В Алтайском крае правоохранители расследовали уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Мамонтовского района, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Майской ночью в одном из сёл муниципалитета пьяный мужчина пришёл в гости к знакомому выяснить отношения.

«В ходе разговора гость нанёс имеющимся при себе ножом не менее двух ударов в грудь односельчанину. От полученных телесных повреждений 34-летний потерпевший скончался на месте преступления. В последующем злоумышленник с целью сокрытия следов убийства спрятал орудие преступления и одежду», — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Во время следствия мужчина признал вину, уголовное дело передали в суд. Как было установлено, ранее он уже был неоднократно судим за преступления против собственности.