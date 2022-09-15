На Алтае рецидивист шваброй и ножом убил соседа по гостинице

44-летний житель Новичихинского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, июньским вечером между двумя пьяными мужчинами, проживающими в одной гостинице, вспыхнула ссора на бытовой почве. Злоумышленник во время конфликта нанёс 60-летнему оппоненту множественные удары по голове и телу, в том числе шваброй, а затем добил кухонным ножом.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Правоохранители выяснили, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за преступления против личности и собственности. В ходе следствия он свою вину признал частично, утверждая, что умысла на убийство соседа у него не было. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») передали в суд.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчину будут судить за превышение пределов обороны в отношении агрессивного человека с ножом.