На Алтае росгвардеец пошёл за поздними грибами и поймал в глубине леса агрессивного лесоруба

В Алтайском крае сотрудник вневедомственной охраны задержал в лесу мужчину, который незаконно рубил деревья, сообщает региональное управление Росгвардии.

Инцидент произошёл в окрестностях села Троицкого. Росгвардеец отправился на осеннюю прогулку в берёзовую рощу.

«Рассчитывал собрать урожай поздних грибов, однако оказавшись в лесу сразу же переключил своё внимание на звуки бензопилы и падающих деревьев в глубине массива. По телефону вызвал следственно-оперативную группу, а сам отправился на розыски подозреваемого. Владелец бензопилы встретил правоохранителя очень агрессивно, но настойчивость и решительность росгвардейца заставили правонарушителя немедленно прекратить противоправные действия», — рассказали в ведомстве.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Полицейские взяли под стражу 56-летнего местного жителя, а также изъяли у него инструменты и грузовой автомобиль.

Ранее в Алтайском крае правоохранители раскрыли кражу сосны.