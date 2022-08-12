На Алтае сельчане по-тихому выпилили и украли часть дома в селе Тихонькая

В Республике Алтай двух жителей будут судить за хищение части жилого деревянного дома, сообщает региональная прокуратура.

«Днём 18 марта приехали на тракторе Т-16 на окраину села Тихонькая к строящемуся дому, стены которого изготовлены из бруса. Используя привезённую с собой бензопилу, выпилили часть стены и тайно похитили, забрав 13 брусьев размерами 15х15х340 см», — рассказали в ведомстве.

С похищенной частью дома мужчины скрылись и использовали брус по своему усмотрению. Обоим грозит до шести лет лишения свободы за «групповое хищение с причинением значительного ущерба».