На Алтае сельчанин хорошо выпил с товарищем и угнал его мотоцикл, чтобы не идти домой пешком
Друг не проявил снисходительности и подал на него заявление в полицию
13 сентября 2022, 11:19, Илья Звягинцев
В Табунском районе Алтайского края задержали сельчанина, подозреваемого в угоне мотоцикла. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Местный житель обратился к правоохранителям с заявлением об угоне. Оказалось, что мотоцикл угнал его знакомый, который ранее уже был судим.
Мужчины хорошо выпили, а когда хозяин дома отправился спать, его товарищ решил не идти домой пешком и угнал технику.
В отношении ленивого выпивохи возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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