На Алтае сельчанин хорошо выпил с товарищем и угнал его мотоцикл, чтобы не идти домой пешком

В Табунском районе Алтайского края задержали сельчанина, подозреваемого в угоне мотоцикла. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Местный житель обратился к правоохранителям с заявлением об угоне. Оказалось, что мотоцикл угнал его знакомый, который ранее уже был судим.

Мужчины хорошо выпили, а когда хозяин дома отправился спать, его товарищ решил не идти домой пешком и угнал технику.

В отношении ленивого выпивохи возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.