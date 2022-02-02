На Алтае сельчанин обманом привлек знакомых к рубке леса

На Алтае сельчанин обманул своих знакомых и отправил их на добычу леса. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

В ноябре 2021 года мужчина обратился к двум своим знакомым и сказал им, что у него есть все документы на законную добычу леса на участке Харитоновского участкового лесничества.

В результате мужчины спилили 69 стволов в лесозащитной зоне.

“Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края был нанесён материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 330 тысяч рублей”, — сказано в сообщении МВД.

В качестве компенсации на имущество злоумышленника наложили арест. Уголовное дело в отношении лесоруба направили в суд для рассмотрения.