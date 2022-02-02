На Алтае сельчанин обманом привлек знакомых к рубке леса
Мужчина рассказал "рабочим", что все документы на добычу древесины у него есть
2 февраля 2022, 11:56
На Алтае сельчанин обманул своих знакомых и отправил их на добычу леса. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
В ноябре 2021 года мужчина обратился к двум своим знакомым и сказал им, что у него есть все документы на законную добычу леса на участке Харитоновского участкового лесничества.
В результате мужчины спилили 69 стволов в лесозащитной зоне.
“Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края был нанесён материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 330 тысяч рублей”, — сказано в сообщении МВД.
В качестве компенсации на имущество злоумышленника наложили арест. Уголовное дело в отношении лесоруба направили в суд для рассмотрения.
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