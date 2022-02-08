На Алтае сельчанин оформил кредит почти на 1,5 млн рублей и отдал деньги мошенникам

Житель села Тогул 1974 года рождения обратился в полицию и сообщил о том, что стал жертвой мошенников. Подробности случившегося рассказали в региональном главке МВД.

По словам мужчины, ему позвонили люди, представились сотрудниками банка и сообщили, что на его имя пытаются оформить кредит, а для того чтобы предотвратить мошеннические действия, он сам должен взять у банка заём и перевести деньги “страховому агенту“.

Сельчанин последовал рекомендациям злоумышленников, взял кредит на 1,4 млн рублей, после чего перевёл все деньги неизвестным.

Когда он попытался связаться с “банковскими сотрудниками“, на его звонки никто не ответил.