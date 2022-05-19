На Алтае осудили сельчанина, который сжег собутыльника из-за мелкой ссоры

В декабре 2020 года осуждённый выпивал в своём доме со знакомым. Между мужчинами вспыхнула ссора по незначительному поводу. Хозяин дома избил 56-летнего гостя, но на этом не остановился.

Он сходил за горючей жидкостью, облил ею собутыльника и поджёг. Когда огонь потух, осуждённый вытащил ещё живого знакомого в сени и сбежал из дома, сообщает Следком.

На следующий день потерпевший, получивший ожоги 50% тела, скончался в этих сенях.

Новости

Происшествия 18-летнего жителя Норильска осудят за сожжение георгиевской ленты

Пойманного впоследствии преступника обвиняли по статье об убийстве. Теперь он осуждён на восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.