На Алтае сельчанин убил знакомого за оскорбление его сожительницы

СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение 45-летнему жителю Тальменского района. По данным следствия, 28 февраля в гости к мужчине пришёл односельчанин и в ходе распития спиртного с хозяином стал нелестно высказываться о его сожительнице, обвиняя её в неверности.

«В результате конфликта из личных неприязненных отношений обвиняемый нанёс ножевое ранение в живот 39-летнему потерпевшему, от которого он скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства.

По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.