На Алтае сельчанин угнал автомобиль и распилил. Хозяйке вернули «семёрку» частями

В Алтайском крае раскрыли хищение неисправного автомобиля, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась женщина, у которой похитили неисправный ВАЗ-21074, оставленный в посёлке Катунь. Правоохранители оперативно вышли на след 19-летнего местного жителя, ранее неоднократно привлекавшегося за кражи.

«После осмотра по местожительству подозреваемого на территории его усадьбы был обнаружен распиленный автомобиль, который в дальнейшем был изъят частями», — рассказали в ведомстве.

В отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за «кражу с проникновением в помещение либо иное хранилище».

Ранее на Алтае полицейский в свободное от службы время раскрыл угон автомобиля.