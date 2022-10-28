На Алтае сельчанин зарезал в ссоре младшего брата

На Алтае перед судом предстанет 41-летний житель Кош-Агачского района. Мужчину обвиняют в убийстве.

16 мая 2022 года в селе Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай сельчанин выпивал со своим братом, но в какой-то момент между мужчинами возник конфликт.

Старший брат взялся за нож и не менее трёх раз ударил младшего. От полученных травм 38-летний мужчина скончался.

«Судом по ходатайству органа предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении регионального СК.

Уголовное дело с обвинительным заключением следователи направили прокурору.