На Алтае сельчанина, пропавшего 10 дней назад, нашли мёртвым в поле
Тело погибшего находилось неподалёку от его автомобиля
17 июня 2022, 21:11, Илья Звягинцев
44-летнего Дмитрия Маликова, пропавшего в Алтайском крае 10 дней назад, нашли мёртвым. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».
Волонтёры не раскрыли обстоятельства гибели мужчины.
Как стало известно «Толку», погибшего обнаружили в поле в Косихинском районе. Его тело лежало неподалёку от автомобиля.
17 июня мужчину похоронили в закрытом гробу, поскольку найден он был через несколько дней после смерти.
Правоохранители проводят проверку, чтобы установить причину смерти сельчанина.
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