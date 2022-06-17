На Алтае сельчанина, пропавшего 10 дней назад, нашли мёртвым в поле

44-летнего Дмитрия Маликова, пропавшего в Алтайском крае 10 дней назад, нашли мёртвым. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

Волонтёры не раскрыли обстоятельства гибели мужчины.

Как стало известно «Толку», погибшего обнаружили в поле в Косихинском районе. Его тело лежало неподалёку от автомобиля.

17 июня мужчину похоронили в закрытом гробу, поскольку найден он был через несколько дней после смерти.

Правоохранители проводят проверку, чтобы установить причину смерти сельчанина.