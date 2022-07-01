На Алтае сельчанина-рецидивиста подозревают в убийстве собутыльника

В Белокурихе следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 44-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве.

«По данным следствия, днём 24 июня 2022 года в одном из сёл Петропавловского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения двумя знакомыми мужчинами произошёл конфликт. Мотивом для ссоры стал малозначительный повод на бытовой почве», — сказано в сообщении СК.

Предполагается, что в ходе ссоры мужчина взял топор и не менее двух раз ударил знакомого в область головы.

От полученных повреждений 73-летний мужчина скончался.

Обвиняемый задержан. Следователи ведут сбор доказательств.