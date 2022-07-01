На Алтае сельчанина-рецидивиста подозревают в убийстве собутыльника
По данным следователей, в ходе конфликта мужчина взял топор и ударил им оппонента
1 июля 2022, 17:05, Илья Звягинцев
В Белокурихе следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 44-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве.
«По данным следствия, днём 24 июня 2022 года в одном из сёл Петропавловского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения двумя знакомыми мужчинами произошёл конфликт. Мотивом для ссоры стал малозначительный повод на бытовой почве», — сказано в сообщении СК.
Предполагается, что в ходе ссоры мужчина взял топор и не менее двух раз ударил знакомого в область головы.
От полученных повреждений 73-летний мужчина скончался.
Обвиняемый задержан. Следователи ведут сбор доказательств.
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