На Алтае сельчанка ушла за грибами и не вернулась домой

С собой у опытного собирателя грибов есть небольшой запас еды и сменная одежда

17 сентября 2022, 09:50, Илья Звягинцев

В Алтайском крае пропала женщина, ушедшая за грибами. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

56-летняя сельчанка ушла 16 сентября из села Колыванского в Топчихинском районе. Предполагается, что она заблудилась.

Женщина была одета по погоде, а с собой она взяла одежду, еду, горячее питьё и фонарик.

Ранее сообщалось, что сибиряк во время охоты принял своего товарища за медведя и застрелил его.

Сибиряк принял товарища за медведя и выстрелил в него «не менее двух раз»

Сибиряк принял товарища за медведя и выстрелил в него «не менее двух раз»

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