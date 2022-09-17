На Алтае сельчанка ушла за грибами и не вернулась домой
С собой у опытного собирателя грибов есть небольшой запас еды и сменная одежда
17 сентября 2022, 09:50, Илья Звягинцев
В Алтайском крае пропала женщина, ушедшая за грибами. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».
56-летняя сельчанка ушла 16 сентября из села Колыванского в Топчихинском районе. Предполагается, что она заблудилась.
Женщина была одета по погоде, а с собой она взяла одежду, еду, горячее питьё и фонарик.
Ранее сообщалось, что сибиряк во время охоты принял своего товарища за медведя и застрелил его.
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