На Алтае сельчанка ушла за грибами и не вернулась домой

В Алтайском крае пропала женщина, ушедшая за грибами. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

56-летняя сельчанка ушла 16 сентября из села Колыванского в Топчихинском районе. Предполагается, что она заблудилась.

Женщина была одета по погоде, а с собой она взяла одежду, еду, горячее питьё и фонарик.

Ранее сообщалось, что сибиряк во время охоты принял своего товарища за медведя и застрелил его.