На Алтае семья с тремя детьми спаслась из загоревшегося дома благодаря пожарному извещателю

Пострадавших нет

17 декабря 2022, 09:30, Никита Черников

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Рубцовске вечером 16 декабря семья спаслась благодаря пожарному извещателю. Как сообщили в МЧС по Алтайскому края, возгорание произошло в одном из частных домов по улице Степана Разина. Огонь возник в пристройке с отопительным котлом, когда родители и трое детей — четырёх, пяти и шести лет — были дома.

«Возгорание не было ими замечено сразу, но когда дым проник в дом, произошла сработка автономного извещателя, в этот же момент хозяева обнаружили горение. Все своевременно покинули строение, сообщили в службу спасения», — рассказали сотрудники четвёртого пожарно-спасательного отряда.

С пламенем боролись 17 человек и 4 пожарных машины, его локализовали на площади около 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.