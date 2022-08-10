На Алтае сорвало крышу с многоквартирного дома. Жители не уезжают, кровлю затягивают плёнкой
В здании шесть квартир, где проживают в том числе и дети
10 августа 2022, 12:21
В Алтайском крае в результате порыва ветра упала кровля дома, проводится проверка соблюдения требований жилищного законодательства, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошёл 9 августа в Алейске в доме по улице Советской. В строении шесть квартир, где проживают в том числе и несовершеннолетние.
«В результате падения конструкции крыши внутри здания и на внешней территории местные жители не пострадали. На особом контроле находятся мероприятия по восстановлению кровли. Органами власти объявлен режим повышенной готовности», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время, подчеркнули в прокуратуре, кровлю затягивают плёнкой: «Граждане сказали, что останутся в своих квартирах, от пунктов временного размещения отказались».
В Алейске ветер снёс крышу дома / Фото: прокуратура Алтайского края
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