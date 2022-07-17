На Алтае сотрудница почты присвоила себе четверть миллиона рублей

В Республике Алтай сотрудница почты присвоила себе более 254 тысяч рублей, сообщает региональный СК.

Женщина была начальником отделения почтовой связи в селе Курмач-Байгол Турочакского района. Она же отвечала за вверенное ей имущество и деньги.

Наличные она похитила в период с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го.

Во время предварительного следствия ущерб сельчанка возместила. Уголовное дело с обвинительным заключением, возбужденное по ч. 3 ст. 160 УК РФ, направили прокурору.