На Алтае сотрудники ДПС помогли спасти жизнь человеку

В Алтайском крае 23 июля экипажи ДПС помогли экстренному пациенту добраться до медучреждения, рассказал водитель скорой помощи в сообществе «Инцидент Барнаул».

Со слов мужчины, он вез, из районной больницы в барнаульский кардиологический стационар больного с затянувшимся приступом стенокардии, который переходил в инфаркт.

Расстояние — 65 км «по достаточно пробочным местам». При этом почти в самом начале пути у кареты скорой помощи сломалась сирена — работали только мигалки.

«Увидели на трассе ДПС, буквально двух слов хватило, чтобы полицейские прыгнули в машину и держали нам коридор до самого города где передали другому экипажу и уже они довели нас до стационара! Вроде все просто, все делали свою работу, но результат этой работы — сохранённая человеческая жизнь. Хочется сказать экипажам ДПС Алтайского края и Барнаула А1269 и А3997 — спасибо, мужики!» — написал водитель.