На Алтае спасатели ищут туристку из Санкт-Петербурга, которая упала в реку

В Республике Алтай спасатели ищут туристку из Санкт-Петербурга, которая упала в воду, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился 16 июня у подножия горы Белуха на слиянии горных рек Аккем и Ярлу.

«При переходе через пешеходную переправу упала в воду туристка из Санкт-Петербурга 1976 года рождения, и её унесло течением. Туристическая группа, в состав которой входила женщина, в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай не зарегистрирована», — рассказали в ведомстве.

Инструкторы турбазы «Высотник» обследовали береговую линию от места падения до водопада Текелю протяжённостью 7 км, но поиск результата не дал. Найти пропавшую не удалось и с помощью вертолёта, на котором обследовали русло реки Аккем. Утром 17 июня спасатели продолжат поиски на вертолёте Ми-8.

В МЧС отметили, что поиски затрудняются из-за сложного рельефа местности, маршрут проведения мероприятий составляет около 40 км.