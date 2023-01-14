На Алтае спасатели выручили водителя и пассажиров автобуса, который угодил в кювет

Людей на ночь разместили в местном культурно-досуговом центре

14 января 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет в Суетском районе Алтайского края. Транспорт ехал по маршруту Павлодар – Томск, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Происшествие случилось поздним вечером 13 января на трассе К-22. В салоне находилось 15 человек. И хоть никто не пострадал, людям из-за мороза требовалась срочная эвакуация.

На выручку пришли бойцы 66-й пожарно-спасательной части и представители районной администрации. Для пассажиров и водителя неисправного автобуса развернули пункт временного размещения на базе культурно-досугового центра. А уже утром они отправились на автобусе администрации в Славгород для следования по маршруту.