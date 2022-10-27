На Алтае студентка ради удачи в любви заплатила «провидице» 47 тысяч рублей, но результатов не ощутила

В Бийске студентка подала заявление в полицию на провидицу из интернета, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, девушка нашла в Сети страницу «сильнейшего мага» и за 1 тысячу рублей заказала у неё предсказание и анализ будущего.

«После первого сеанса гадалка сообщила, что нужно провести ещё ряд ритуалов, иначе удачи в любви не будет. Студентка согласилась и в общей сложности перевела экстрасенсу 47 500 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Однако предсказания «ясновидящей» не сбылись. Горожанка сочла её мошенницей и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае аферистка под видом экстрасенса дистанционно похитила у местной жительницы 750 тысяч рублей.