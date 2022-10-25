На Алтае суд заставил женщину год жить возле лестницы, с которой она столкнула погибшую соперницу

В Республике Алтай местную жительницу осудили за причинение смерти по неосторожности, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл ночью 15 апреля 2022 года в селе Шебалино. 41-летняя женщина в своей квартире употребляла алкоголь вместе с 42-летней подругой и в какой-то момент приревновала к ней своего сожителя.

«В ходе возникшей ссоры, находясь на лестничной площадке двухэтажного многоквартирного жилого дома, схватила двумя руками потерпевшую и толкнула её от себя, вследствие чего та потеряла равновесие и упала с лестничного марша, ударившись различными частями тела о выступающие части лестницы, в том числе и затылочной областью головы о пол», — рассказали в ведомстве.

Фото: vk.com/altai04.sledcom

Потерпевшая получила травмы различной степени тяжести: тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины, кровоподтёки, ушибы, травму грудной клетки, переломы нескольких рёбер. Она скончалась в больнице спустя сутки.

Суд признал обвиняемую виновной в «причинении смерти по неосторожности» и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год три месяца. Напомним, ограничение свободы подразумевает запрет на выезд за пределы населённого пункта, а также запрещает покидать место постоянного проживания в определённое время суток, посещать определённые места и места проведения массовых и иных мероприятий.

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