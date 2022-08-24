На Алтае таксист украл 14 крышек канализационных люков

В Горно-Алтайске таксист украл 14 чугунных крышек канализационных люков, сообщили в МВД по Республике Алтай.

О краже в полицию заявил представитель местного коммунального предприятия. По оценке заявителя, сумма ущерба составила 213 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его — им оказался неоднократно судимый 39-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном.

«Полицейским он рассказал, что, работая водителем такси, ночью после очередного заказа решил похитить канализационные люки в микрорайонах Каяс и Заимка. Половину крышек ему удалось погрузить в автомобиль Renault Logan не повредив, остальные он частично разбил кувалдой, после чего также загрузил в транспортное средство и уехал», — рассказали в ведомстве.

После этого горожанин сдал люки в пункт приёма металла за 10 тысяч рублей, которые затем потратил на личные нужды. В отношении мужчины возбудили дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ).