На Алтае терпеливого вора задержали во время празднования успешной кражи

19-летний барнаулец несколько дней поработал на базе отдыха, расположенной в Шелаболихинском районе. Однако стажировка оказалась неудачной — трудоустроиться не удалось.

«Парень знал, когда именно хозяин турбазы будет на месте и что у него есть наличные деньги. Пробрался на территорию и терпеливо ждал, когда потерпевший покинет её. Воспользовавшись таким моментом, через окно проник в помещение, взял деньги и скрылся», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские начали отрабатывать круг подозреваемых. Молодой человек в это время находился в соседнем селе и с друзьями отмечал «успех». Праздник прервали правоохранители.

Барнаулец успел потратить лишь незначительную часть похищенных денег, большую часть изъяли. Ему грозит до шести лет лишения свободы за кражу.