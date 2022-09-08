На Алтае три бухгалтера больницы украли 30 млн рублей

В Республике Алтай трёх бывших сотрудников районной больницы будут судить за хищение бюджетных средств, сообщает региональная прокуратура.

«С 2014 года по январь 2019 года три бухгалтера больницы Улаганского района подделывали документы о начислении завышенной заработной платы себе и лицам из числа своих родственников и знакомых, которые в учреждении не работали, а также подделывали и использовали в своих целях платежные поручения о переводе денег», — рассказали в ведомстве.

Всего бухгалтеры похитили около 29,7 млн рублей. Для взыскания похищенных средств в суд предъявили исковое заявление к обвиняемым.