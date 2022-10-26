На Алтае турист лишился глаза в драке с местным жителем

В Республике Алтай сельчанин предстанет перед судом за нанесение травмы туристу. Об этом рассказали в региональном МВД.

Приезжий мужчина познакомился с местным жителем, а тот предложил туристу проводить его до турбазы. Путь до места назначения мужчины скрашивали алкоголем.

В какой-то момент между ними возник конфликт, переросший в драку. Сельчанин повалил туриста на землю и с силой надавил ему на глаз.

Турист убежал на базу, но не стал обращаться за медицинской помощью. Наутро оказалось, что на пострадавший глаз он ослеп.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении местного жителя с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлены в суд.