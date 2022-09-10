На Алтае турист погиб, пытаясь сделать красивое фото

На Алтае турист погиб при попытке сделать селфи. Об этом сообщили в региональном СК.

Спасатели нашли тело 43-летнего жителя Новокузнецка в реке Катунь. Оказалось, что он вместе с семьей приехал отдохнуть.

Во время прогулки турист увидел привлекательный камень и взобрался на него. На вершине он попытался сделать селфи, но не смог удержать равновесие и упал.

По информации ведомства, свидетели произошедшего сразу сообщили об этом экстренным службам. Тело туриста удалось найти только спустя несколько дней в шести километрах от места ЧП.