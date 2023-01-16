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На Алтае у энергетиков сгорело здание из-за неисправности в отоплении

Предварительная причина случившегося — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи

16 января 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: Вкурсе22
Фото: Вкурсе22

Крупный пожар произошёл в селе Романово в Алтайском крае. О происшествии рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло поздно вечером 15 января в одноэтажном административном здании местного предприятия по улице Захарова. Пожарные локализовали огонь на площади около 300 кв. м. 

Пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что из горящей многоэтажки в Барнауле эвакуировали 11 человек.

 

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