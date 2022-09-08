На Алтае упал в реку и уплыл вниз по течению турист из Новокузнецка

В Республике Алтай несколько дней ищут пропавшего туриста, сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошёл 6 сентября в Онгудайском районе. Без вести пропал 43-летний житель Новокузнецка.

«По словам очевидцев, турист упал в реку Катунь. 6 и 7 сентября пожарные и спасатели на плавсредствах проводили поиски на акватории реки Катунь вниз по течению до устья реки Кадрин, протяжённостью 20 километров, осматривали береговую линию вдоль реки Катунь», — рассказали в ведомстве.

В поисках от МЧС задействовали девять человек и пять единиц техники, а также подключились полицейские. Пока не удалось найти следы, которые могли бы указать на местонахождение пропавшего.