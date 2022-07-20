На Алтае велосипедист так быстро разогнался на велике, что врезался в иномарку

В Республике Алтай велосипедист пострадал в ДТП с иномаркой, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 19 июля около 19:00 в селе Майма.

«34-летний местный житель, управляя велосипедом, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем Subaru Forester под управлением 65-летнего жителя Томска», — рассказали в ведомстве.

Фото: 04.мвд.рф

Велосипедиста доставили в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась. Полицейские возбудили административное расследование.