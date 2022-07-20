На Алтае велосипедист так быстро разогнался на велике, что врезался в иномарку
Мужчину доставили в больницу, но госпитализация ему не понадобилась
20 июля 2022, 13:05
В Республике Алтай велосипедист пострадал в ДТП с иномаркой, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 19 июля около 19:00 в селе Майма.
«34-летний местный житель, управляя велосипедом, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем Subaru Forester под управлением 65-летнего жителя Томска», — рассказали в ведомстве.
Фото: 04.мвд.рф
Велосипедиста доставили в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась. Полицейские возбудили административное расследование.
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