На Алтае велосипедист так быстро разогнался на велике, что врезался в иномарку

Мужчину доставили в больницу, но госпитализация ему не понадобилась

20 июля 2022, 13:05

В Республике Алтай велосипедист пострадал в ДТП с иномаркой, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 19 июля около 19:00 в селе Майма.

«34-летний местный житель, управляя велосипедом, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем Subaru Forester под управлением 65-летнего жителя Томска», — рассказали в ведомстве.

Фото: 04.мвд.рф

Велосипедиста доставили в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась. Полицейские возбудили административное расследование.

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