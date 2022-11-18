На Алтае внедорожник вылетел на «встречку» и сгубил двух человек в старенькой машине

В Алтайском крае на трассе произошло ДТП с двумя погибшими и одним пострадавшим, сообщает региональное МВД.

Авария случилась утром 18 ноября на 115-м километре автодороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области.

«Мужчина 1976 года рождения, двигаясь на автомобиле Jeep Grand Cherokee со стороны города Камень-на-Оби в направлении села Павловска, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Sprinter под управлением мужчины 1948 года рождения», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota Sprinter скончались на месте. Виновник происшествия получил травмы.

Напомним, из-за непогоды сотрудников ГИБДД в крае перевели на усиленный режим работы. Водителей просят проявлять максимальную бдительность и осторожность.