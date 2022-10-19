На Алтае во время корпоратива в честь Дня дорожника один рабочий проломил ломом голову другому

Пострадавший мужчина указал своему молодому коллеге на то, что он не заинтересован в работе, что и привело к конфликту

19 октября 2022, 17:25, Илья Звягинцев

В Республике Алтай сотрудники одной из организаций повздорили во время корпоратива. Конфликт закончился проломленной головой одного из участников потасовки.

Правоохранители установили, что в помещении гаражного бокса в Онгудайском районе состоялся корпоратив одной из организаций.

В ходе застолья 52-летний работник указал своему 27-летнему коллеге на то, что он не очень заинтересован в своей работе. Молодой сотрудник оказался недоволен подобными замечаниями, схватил лом и ударил обидчика по голове, рассказали в региональном МВД.

Окружающие отняли у разгорячённого молодого человека лом, после чего позвонили в спецслужбы.

52-летний мужчина попал в больницу с травмой головы, а в отношении 27-летнего молодого человека возбудили уголовное дело.

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