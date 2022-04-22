На Алтае водитель получил срок за смертельное ДТП со скорой помощью, в котором погиб фельдшер

В Алтайском крае суд вынес приговор 36-летнему жителю Новосибирска, который устроил смертельное ДТП со скорой помощью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария случилась ранним утром 20 мая 2021 года на 200 км Чуйского тракта в Первомайском районе.

По данным суда, виновный ехал на Toyota Hilux в сторону Барнаула со скоростью 124 км/ч. Мужчина был уставшим и уснул за рулём, в результате чего врезался в машину скорой помощи, которая двигалась в попутном направлении. От удара УАЗ медиков выбросило в кювет, после чего авто опрокинулось.

«В результате аварии погиб 33-летний фельдшер. Водитель, а также женщина, находившаяся в машине скорой помощи, получили травмы, повлекшие тяжкий вред их здоровью», — говорится в сообщении.

В итоге горожанин получил один год и 10 месяцам колонии-поселения. Кроме того, суд запретил ему в течение двух лет и десяти месяцев заниматься работой, связанной с вождением транспорта.

Ранее сообщалось, что алтайской учительнице, которая попала под поезд с детьми, предъявили иск на 10 млн рублей.