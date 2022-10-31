На Алтае водитель «Жигулей» въехал на автомобиле в «рай»

В Республике Алтай автомобиль влетел в здание магазина, сообщают «Новости Горного Алтая».

Инцидент произошёл в воскресенье днём, 30 октября, в Турочаке. Судя по фото, машина «Жигули» въехала в магазин «Фруктовый рай». Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

«Какие-то доли минуты, успела зайти в магазин. А за спиной такое! Страшно было», — рассказала в комментариях местная жительница.

Фото: vk.com/altainews

Ранее в Барнауле автомобиль без водителя протаранил магазин.