На Алтае водитель «Жигулей» въехал на автомобиле в «рай»
Местная жительница рассказала, что успела забежать в магазин перед ДТП
31 октября 2022, 10:17
В Республике Алтай автомобиль влетел в здание магазина, сообщают «Новости Горного Алтая».
Инцидент произошёл в воскресенье днём, 30 октября, в Турочаке. Судя по фото, машина «Жигули» въехала в магазин «Фруктовый рай». Обстоятельства ДТП пока неизвестны.
«Какие-то доли минуты, успела зайти в магазин. А за спиной такое! Страшно было», — рассказала в комментариях местная жительница.
Фото: vk.com/altainews
Ранее в Барнауле автомобиль без водителя протаранил магазин.
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