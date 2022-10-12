На Алтае выявили женщину, искавшую контакты со спецслужбами Украины

В Республике Алтай сотрудники ФСБ объявили предостережение местной жительнице, сообщает «Коммерсант».

Женщина намеревалась установить контакты с украинскими спецслужбами. Её возраст, место работы и цели контакта не разглашаются.

«С учётом объявления указанному лицу официального предостережения она отказалась от совершения противоправных действий», — рассказали в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, среди которых пять граждан России.