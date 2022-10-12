На Алтае выявили женщину, искавшую контакты со спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ объяснили жительнице, почему подобные действия недопустимы

12 октября 2022, 15:22

В Республике Алтай сотрудники ФСБ объявили предостережение местной жительнице, сообщает «Коммерсант».

Женщина намеревалась установить контакты с украинскими спецслужбами. Её возраст, место работы и цели контакта не разглашаются.

«С учётом объявления указанному лицу официального предостережения она отказалась от совершения противоправных действий», — рассказали в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, среди которых пять граждан России.

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