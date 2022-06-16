На Алтае за подкуп на 28 тысяч рублей под суд пойдёт замдиректора образовательной организации

В Алтайском крае 56-летнего замдиректора образовательной организации в Камне-на-Оби будут судить за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СФО.

Уточняется, что организация, в которой работал обвиняемый, специализируется на профессиональном образовании работников транспортной отрасли.

В 2021 году он получил от предпринимателя 28 тысяч рублей за способствование в выдаче удостоверений по профессии стропальщик без фактического прохождения курса обучения, а также сдачи экзаменов и квалификационных работ.

«В результате четверо мужчин, якобы обучившихся в образовательной организации, получили документы, дающие допуск к работам по погрузке и разгрузке пиломатериалов», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины, который, по данным восточного межрегионального СУТ СКР, живёт в Камне-на-Оби, завели уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Расследование уже завершено, а его материалы передали в суд.