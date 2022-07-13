На Алтае задержали банду сутенеров с мешком марихуаны

В Республике Алтай задержали местных жителей, занимавшихся предоставлением платных интимных услуг, сообщает региональное МВД.

«С апреля 2021 года по май 2022 года 39-летняя и 40-летняя жительницы, действуя в составе организованной преступной группы, занимались организацией предоставления лицами женского пола сексуальных услуг за денежное вознаграждение», — рассказали в ведомстве.

Подбором женщин занимались пятеро местных жителей: объясняли сотрудницам правила, тарифы, систему оплаты, а также следили за дисциплиной.

По месту жительства задержанных изъяли мобильные телефоны, визитные карточки и более 750 тысяч рублей. Коме того, обнаружили пакет с марихуаной массой 74,5 грамма.

Все участники преступной группы дали признательные показания. Уголовные дела возбудили по фактам хранения наркотиков и организации занятия проституцией.