На Алтае задержали членов ОПГ, которые перенастраивали бензоколонки и сливали остатки бензина себе

В Алтайском крае полицейские вместе с сотрудниками ПАО «Газпром» задержали злоумышленников, которые стали причиной недолива топлива потребителям. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

«По предварительной информации, злоумышленники действовали на территории Алтайского края с 2018 года. Противоправную деятельность организовал работник фирмы, которая занималась техническим обслуживанием автозаправочных станций в городе Барнауле», — сообщили в ведомстве.

Мужчина знал, как работают бензоколонки. Вместе с подельниками он перепрограммировал их так, чтобы потребители недополучали топливо. Остатки злоумышленники забирали себе и продавали.

При поддержке сотрудников Росгвардии правоохранители задержали предполагаемого лидера группировки, а также двух его подельников. У них изъяли микросхемы и специальные пистолеты, предназначенные для недолива топлива.

Также полицейские нашли у подозреваемых более трёх тонн нефтепродуктов и два грузовых автомобиля, предназначенных для их перевозки.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.