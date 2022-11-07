На Алтае задержали ехавшего в Барнаул наркокурьера с героином на 35 млн рублей

В Алтайском крае пресекли ввоз килограмма героина из Казахстана, сообщает ФТС России.

«Сотрудники Сибирской оперативной и Алтайской таможен задержали наркокурьера, перевозившего из Казахстана в Россию 960 граммов героина на 35 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

В начале ноября 55-летний наркокурьер пересёк госграницу на легковом автомобиле, далее он планировал направиться в сторону Барнаула.

При обследовании автомобиля таможенники обнаружили в специально оборудованном тайнике полиэтиленовый свёрток, обмотанный скотчем. После этого мужчина сознался, что перевозит героин.

Сибиряку грозит до 20 лет лишения свободы за «контрабанду наркотических средств в крупном размере».

Ранее в Барнауле полиция пресекла межрегиональный канал поставки наркотиков.