На Алтае задержали юного томича с флагом со свастикой

В доме, где задержали юношу из Томска, при обыске нашли флаг со свастикой и другие предметы и вещи с изображением нацисткой символики, сообщает управление МВД по Томской области.

В поле зрения правоохранителей молодой человек попал в октябре 2021 года, когда в соцсети опубликовал два поста, в которых, по словам полицейских, одобрял преступления нацистов.

На Алтай задерживать подозреваемого приехали сотрудники Центра по противодействию экстремизма томского УМВД.

По статье о реабилитации нацизма парню грозит штраф до 5 млн рублей или максимальный срок лишения свободы до пяти лет.

Напомним, что в Бийске будут судить 15-летнего юношу за нападение с ножом на школьника из-за красных кроссовок.