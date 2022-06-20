На Алтае задержали юного томича с флагом со свастикой
18-летнего жителя Томска, прятавшегося от полиции в Алтайском крае, разыскивали по подозрению в реабилитации нацизма. Его поймали и этапировали в родной город
В доме, где задержали юношу из Томска, при обыске нашли флаг со свастикой и другие предметы и вещи с изображением нацисткой символики, сообщает управление МВД по Томской области.
В поле зрения правоохранителей молодой человек попал в октябре 2021 года, когда в соцсети опубликовал два поста, в которых, по словам полицейских, одобрял преступления нацистов.
На Алтай задерживать подозреваемого приехали сотрудники Центра по противодействию экстремизма томского УМВД.
По статье о реабилитации нацизма парню грозит штраф до 5 млн рублей или максимальный срок лишения свободы до пяти лет.
Напомним, что в Бийске будут судить 15-летнего юношу за нападение с ножом на школьника из-за красных кроссовок.